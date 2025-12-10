DOLAR
Keban'da Gökkuşağı Alabalığı Sağımı: Elazığ Hedefi 5 Milyon Yumurta

Keban Su Ürünleri’nde yürütülen gökkuşağı alabalığı sağımında bu dönem için 5 milyon yumurta hedefleniyor; kuluçka süreci titizlikle izleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:14
Keban'da Gökkuşağı Alabalığı Sağımı: Elazığ Hedefi 5 Milyon Yumurta

Keban'da Gökkuşağı Alabalığı Sağımı Sürüyor

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmaları yerinde inceledi

Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yürütülen alabalık sağım çalışmalarına, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen de katılarak üretim ekibiyle birlikte sağım işlemlerini gerçekleştirdi.

Sağım sırasında dişi alabalıklardan alınan yumurtalar kaplara özenle toplandı; ardından erkek alabalıklardan elde edilen sperm yumurtalarla birleştirilip dikkatlice karıştırıldı. Karışımın 2 dakika dinlendirilmesinin ardından su eklenerek yaklaşık 30 dakika bekletildi. Temizlenen yumurtalar daha sonra kuluçka dolaplarına yerleştirildi.

Kuluçka sürecinde su sıcaklığına bağlı olarak yumurtaların 30-40 gün içinde açılmasının beklendiği, kuluçka döneminde su akışı, oksijen seviyesi ve sıcaklık değerlerinin düzenli olarak kontrol edilerek takip edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamasında, Kasım ayında başlatılan gökkuşağı alabalığı sağım çalışmalarında bu dönem için 5 milyon adet yumurta elde edilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, istasyonda bu yıl üretilen 20 milyon adet sazan balığının 15 ilin 42 su kaynağı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne balıklandırma amacıyla gönderildiği vurgulandı.

Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun, 2025 yılı üretim döneminde sazan ve gökkuşağı alabalığındaki üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü; bakanlık ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarını titizlikle yürüttüğü ifade edildi.

