Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı — Karabük'te 2 Metre Kar

Keltepe Kayak Merkezi, yeterli kar yağışıyla 2026 sezonunu açtı; alt ve üst alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:08
Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı — Karabük'te 2 Metre Kar

Keltepe Kayak Merkezi 2026 sezonunu açtı

Karabük'te 2 bin metre rakımda kış sporları başladı

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve 2 bin metre rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezinde yeterli kar yağışı sonrası yeni kayak sezonu açıldı.

İl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan ve yer yer 2 metre kar kalınlığının ölçüldüğü Karabük’te, kayak merkezi 2026 kayak sezonunu açtı. Batı Karadeniz’in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarını ağırlamaya başladı. Alt ve üst günübirlik alanlarda istenilen seviyeye ulaşan kar kalınlığı, hem kayakçılar hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sezon açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi’nin bu yıl verimli bir kış dönemi geçirdiğini belirterek, "Kayak merkezimizde şu anda Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan bir kar yüksekliği bulunuyor. Alt ve üst günübirlik alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu durum hem tesislerimiz hem de misafirlerimiz açısından oldukça sevindirici" dedi.

Güven, Keltepe Kayak Merkezi’nin her seviyeden sporcuya hitap eden altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak tesis imkanlarına da değindi: "Tesisimizde telesiyej, teleski ve baby lift gibi mekanik sistemlerimiz mevcut. Hem spora yeni başlayacak vatandaşlarımız hem de profesyonel kayakçılar için uygun pistlerimiz bulunuyor. Bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi kayak, Keltepe Kayak Merkezi’nde öğrenilir."

İl Müdürü Coşkun Güven, başta Karabük halkı olmak üzere çevre illerde yaşayan tüm doğa ve kayakseverleri Keltepe Kayak Merkezi’ne davet ederek, bölgenin hem spor hem de turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN 53. KAYAK MERKEZİ OLAN VE 2 BİN METRE RAKIMA SAHİP KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YETERLİ...

TÜRKİYE'NİN 53. KAYAK MERKEZİ OLAN VE 2 BİN METRE RAKIMA SAHİP KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YETERLİ KAR YAĞIŞI SONRASI YENİ KAYAK SEZONU AÇILDI.

TÜRKİYE'NİN 53. KAYAK MERKEZİ OLAN VE 2 BİN METRE RAKIMA SAHİP KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YETERLİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı: Mülakatlar Tamamlandı
2
Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı — Karabük'te 2 Metre Kar
3
Düzce'nin Beyaz Balı: Kristalize Bal Hem Lezzet Hem Şifa
4
Bilkent Şehir Hastanesi'nden Dijital Dönüşüm ve 2026 Hedefleri
5
Prof. Dr. Akbaba: Güneş Kremi Kışın da Şart
6
Kütahya'da 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Ödülleri Verildi
7
Esenler'de 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi' Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları