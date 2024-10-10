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Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi uluslararası topluma, tahliye tehdidine karşı destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:58
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı

Kemal Advan Hastanesi'nden Acil Yardım Çağrısı

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, İsrail'in hastaneleri hedef alan tahliye kararının durdurulması için uluslararası toplumdan destek istedi.

Hastanedeki Korkunç Durum

Ebu Safiye, çocuk yoğun bakım ünitesinde görüntülediği ve Filistin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, hastanede ağır yaralı çocukların bulunduğunu, vücutlarında şarapnel parçalarının yer aldığını ve solunum cihazına bağlı kaldıklarını belirtti.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Başhekim, "Tüm uluslararası kuruluşlara ve dünya kamuoyuna sesleniyorum; İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni tahliye etme kararını uygulamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Hastanenin kapatılması, çocukların hayatına mal olacak." dedi.

Yakıt Krizi ve Yardım Talebi

Ebu Safiye, "Hastanenin hizmetlerinin durması, Gazze Şeridi'ndeki diğer çocuk yoğun bakım servisleri için büyük bir kayıptır. Yakıtımız da tükeniyor, bugün bir yardım konvoyu bekliyoruz ancak İsrail bu yardımların girişine izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları ve Tahliye Tehditleri

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını artırmış durumda. Ayrıca, isyanda bulunan bölgelerdeki Filistinlilere tahliye çağrısı yapıldığı kaydediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, İsrail'in Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliyesini talep ettiğini, bu hastanelerde tahliye gerçekleşmemesi durumunda "ölüm, yıkım ve tutuklama" tehditlerinin savurulduğunu belirtti.

Son Durum

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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