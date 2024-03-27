Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkan iddaları cevapladı: Tüm adaylara tam desteğim var!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, hakkında çıkan bazı söylentilere karşı net bir duruş sergiledi ve partisinin tüm adaylarına tam destek verdiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Sahip olduğumuz değerler doğrultusunda, partimin bütün adaylarına destek verme kararlılığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Partimin 400 belediyesini kazanma hedefimiz doğrultusunda, her bir adayımıza tam desteğimiz mevcuttur."



Eleştirilere Karşı Güçlü Duruş

"Partimin Genel Başkanı olarak, her zaman partimin ve ülkemizin çıkarlarını korumak için mücadele ettim. Yapılan haksız eleştirilere rağmen, kararlılıkla partimizin yanında durmaya devam edeceğim."

Trollere ve Muhaliflere Sert Tepki

"Troll ve muhaliflerin olumsuz yorumlarına rağmen, partimizin varlığını ve gücünü korumak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Cumhuriyet Halk Partisi, ebediyen var olmaya devam edecek."



