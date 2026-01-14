Kemal Yiğit Güler AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı oldu

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığına Kemal Yiğit Güler atandı; Hayri Danacı’ya teşekkür edildi, Hüseyin Okandan başarı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 05:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 05:42
Kemal Yiğit Güler AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı oldu

Kemal Yiğit Güler, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı

Hayri Danacı’nın yerine getirildi

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Kemal Yiğit Güler atandı. Karar, il teşkilatında yapılan düzenleme kapsamında ilan edildi.

Yaklaşık 1 aya yakın bir süre önce görevinden ayrılan Hayri Danacı’nın yerine göreve getirilen Güler’in atanması, parti içinde geniş yankı buldu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kemal Yiğit Güler atanmıştır. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ve gayretle yürüten Hayri Danacı’ya, teşkilatımıza sunduğu kıymetli emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Kemal Yiğit Güler’e ise üstlendiği bu önemli sorumlulukta başarılar diliyor, Kayseri gençliğine ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve mücadelemizi daim etsin.’

Atamayla birlikte il gençlik kollarının önümüzdeki dönemde izleyeceği çalışmalar ve gençlik politikaları merak konusu oldu.

AK PARTİ KAYSERİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA KEMAL YİĞİT GÜLER GETİRİLDİ.

AK PARTİ KAYSERİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA KEMAL YİĞİT GÜLER GETİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor
2
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi
3
Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu
4
Gençler Sordu: Başkan Dursun ve Usta Gazeteciler Sultangazi'de Yanıtladı
5
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Ankara'da Uçak Kazası: Kara Kutu ve Ses Kayıt Cihazı Bulundu
7
Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları