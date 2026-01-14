Kemal Yiğit Güler AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı oldu

Kemal Yiğit Güler, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı

Hayri Danacı’nın yerine getirildi

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Kemal Yiğit Güler atandı. Karar, il teşkilatında yapılan düzenleme kapsamında ilan edildi.

Yaklaşık 1 aya yakın bir süre önce görevinden ayrılan Hayri Danacı’nın yerine göreve getirilen Güler’in atanması, parti içinde geniş yankı buldu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kemal Yiğit Güler atanmıştır. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ve gayretle yürüten Hayri Danacı’ya, teşkilatımıza sunduğu kıymetli emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Kemal Yiğit Güler’e ise üstlendiği bu önemli sorumlulukta başarılar diliyor, Kayseri gençliğine ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve mücadelemizi daim etsin.’

Atamayla birlikte il gençlik kollarının önümüzdeki dönemde izleyeceği çalışmalar ve gençlik politikaları merak konusu oldu.

