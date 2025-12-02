Kemer'de 227 Sokak Hayvanı Kısırlaştırıldı: 16 Köpek, 211 Kedi

Kemer Belediyesi merkezinde Kasım ayında 16 köpek ve 211 kedi olmak üzere toplam 227 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:40
Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 köpek ve 211 kedi olmak üzere toplam 227 hayvan kısırlaştırılıp kuduz aşısı yapıldı.

Merkez, Kasım ayı boyunca sokak hayvanları ve diğer konularda 142 ihbar aldı.

Aynı dönemde merkezde 20 köpek ve 24 kedi sahiplendirildi.

Kasım ayı boyunca farklı türlerde 145 hayvan tedavi edildi; merkezde ayrıca 3 köpek ve 37 kedi barınağa terk edildi.

Başıboş halde bulunan 55 köpeğin tedavisi yapılarak barınağa alındı.

Başkanın Açıklaması

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Onlar bizim hayatımızın bir parçası. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

