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Kemer'deki Otelde Yangın: Tahliye Süreci Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangında tahliyeler yapılıyor, dumandan etkilenen misafirler kurtarılıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:47
Kemer'deki Otelde Yangın: Tahliye Süreci Devam Ediyor

Kemer'deki Otelde Yangın Çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Beldibi Mahallesi'nde bir otelde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, yangın merdiveni kullanılarak tahliye işlemleri başladı.

Vali'den Açıklama

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının alevli olmadığını belirterek, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıkmak zorunda kaldığını ifade etti. Vali Şahin, bölgedeki itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktardı.

Tahliye Süreci

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, 20 misafirin tahliye edildiğini ve şu an balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir bulunduğunu bildirdi. Solmaz, yaralı olmadığını, yalnızca dumandan etkilenenlerin olduğunu vurgulayarak, yangına hızlı bir müdahale yapıldığını söyledi. Tahliye çalışmalarının devam ettiğini aktaran Solmaz, yangının kontrol altına alınmasının bir saat içinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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