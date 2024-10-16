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Kenya'da Devlet Başkan Yardımcısı Gachagua Hakkında Görevden Alma Davası Başladı

Kenya Senatosu, Başkan Yardımcısı Gachagua'nın görevden alınma davasına başladı. Yolsuzluk suçlamalarını reddetti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:43
Kenya'da Devlet Başkan Yardımcısı Gachagua Hakkında Görevden Alma Davası Başladı

Kenya'da Yüce Divan Gachagua'nın Duruşmasını Başlattı

Kenya'da Senato üyelerinden oluşan Yüce Divan, Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua hakkında görevden alınma davasını başlattı. BBC'nin haberine göre, Gachagua, yolsuzluk, etnik bölünmelere teşvik ve hükümeti baltalama gibi toplam 11 suçlamayla karşı karşıya.

Duruşma Ayrıntıları

Duruşma, yerel saatle 12.00'de başladı ve Gachagua, aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti. Bugün, Ulusal Meclis, Gachagua'ya karşı tanıklar ve kanıtlar sunacak ve çapraz sorgu aşamasına geçilecek.

Yarın, duruşmanın ikinci gününde Gachagua'nın savunması için tanıklar ve kanıtlar değerlendirilecek. Senatörler önergeyi tartıştıktan sonra, yarın akşam saat 20.30'da Gachagua'nın görevden alınması için oylama yapılacak.

Oylama Süreci

Gachagua'nın görevden alınabilmesi için 67 Senato üyesinin üçte ikisinin önergeyi onaylaması gerekecek. Eğer görevden alınırsa, Gachagua gelecekte kamu görevlerinde bulunamayacak.

Yolsuzluk Suçlamaları ve Cevapları

Son 2 yıl içinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Gachagua, toplamda 5,2 milyar Kenya şilini (yaklaşık 40 milyon dolar) yolsuzlukla elde etmekle suçlanıyor. Hakkında 26'dan fazla dava bulunan Gachagua, varlıklarının çoğunu kardeşinden miras aldığını ileri sürüyor.

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