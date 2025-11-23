Kepez Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında belediyenin Şefkat ve Huzurevinde kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Etkinlik, bilgilendirme sunumu ve muayeneleri içeren iki aşamalı bir program olarak düzenlendi.

Tarama öncesi bilgilendirme

Tarama öncesinde sağlık merkezinde görevli diş hekimleri huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumda doğru diş fırçalama teknikleri, düzenli fırçalama alışkanlıkları ve diş ipi kullanımının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrolünün gerekliliği, protez kullanan bireyler için bakım önerileri, yaşa bağlı ağız kuruluğu ve diş eti sorunları ile sağlıklı beslenmenin ağız sağlığına etkileri gibi önemli bilgiler paylaşıldı.

Muayene ve yönlendirme

Bilgilendirmenin ardından huzurevi sakinlerinin ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirildi. Muayene sonucunda dişlerinde sorun tespit edilen bireyler, gerekli tedavilerin yapılabilmesi için Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diş Polikliniğine yönlendirildi. Ayrıca diş protezlerinin temizliği, kullanım süresi ve bakım yöntemleri hakkında özel bilgilendirme yapıldı.

Mesut Kocagöz: "Her zaman yanlarındayız"

Hizmetin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Belediyemiz, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına kadar ulaştıran bir anlayışla çalışıyor. Huzurevimizde yaptığımız ağız ve diş sağlığı taraması hem erken teşhis hem de bilinçlendirme açısından çok kıymetli. Yaş almış bireylerimizin her zaman yanındayız ve onların ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

