Kepez Belediyesi yeniden 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını aldı

Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı şehir bilinci oluşturma çalışmaları kapsamında verilen Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını bir kez daha kazandı. Bu yıl Antalya’da Sağlığı Geliştiren Belediye Denetim Sertifikasını alan belediye yine Kepez Belediyesi oldu.

Sertifika teslimi ve değerlendirme

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlığı Geliştiren Belediye Denetim Sertifikası, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöze takdim edildi. Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın 'Sağlıklı Yaşamı Teşvik etmek ve yaygınlaştırmak' amaçlı proje kapsamında halk sağlığını önceleyen uygulamalarıyla öne çıktı.

Dr. Vahap Alagöz törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Kepez Belediyesi olarak, halk sağlığını güçlendiren uygulamaları hayata geçirmek için çevre sağlığından gıda güvenliğine, aktif yaşam alanlarından toplum sağlığı eğitimlerine kadar birçok alanda düzenli ve sürdürülebilir çalışmalar yürütüyoruz. Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ün önderliğinde yürüttüğümüz bu çalışmaların ulusal standartlara uygunluğu, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifika programı kapsamında aldığımız Sağlığı Geliştiren Belediye ödülü ile tescillenmiş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu başarı; Başkanımız Mesut Kocagöz’ün liderliğinde sağlık personellerimiz, saha ekiplerimiz ve sağlıklı bir Kepez için emek veren tüm vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz güçlü yapının bir sonucudur. Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir Kepez için birlikte üretmeye, birlikte gelişmeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz dedi.

Sağlıklı bir Kepez vizyonu

Kepez Belediyesi, çevre sağlığından gıda güvenliğine, aktif yaşam alanlarından toplum sağlığı eğitimlerine kadar yürüttüğü hizmetleri düzenli denetim ve ölçme-değerlendirme süreçleriyle güçlendiriyor. Bu kapsamlı çalışmalar, sağlıklı kent standartlarını karşılayan, sürdürülebilir ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün önderliğinde hayata geçirilen programlar, Kepez’i sağlıklı yaşam kültürünün desteklendiği örnek bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Bu sürdürülebilir unvan, belediyenin ulusal kriterlere uygun şekilde halk sağlığını geliştiren programlar yürüttüğünü resmi olarak belgelemektedir. Elde edilen başarı; sağlık profesyonellerinden saha ekiplerine, belediye personelinden sağlıklı bir yaşam için katkı sunan tüm Kepezlilere kadar geniş bir dayanışmanın sonucudur.

Kepez Belediyesi, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir şehir hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

