Kepez'de Kuşakları Buluşturan Ziyaret: Piri Reis Ortaokulu'ndan Şefkat ve Huzurevi'ne

Piri Reis Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine folklor gösterisi, canlı müzik ve sıcak sohbetlerle keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerin sahnelediği folklor gösterisi yüzlerde tebessüm oluşturdu; canlı müzik performansı ise renkli anlar yaşattı. Öğrenciler ile huzurevi sakinlerinin bir araya geldiği bu buluşma, kuşaklararası dayanışma ve paylaşımın önemini vurgulayan anlamlı görüntülere sahne oldu.

Kepez Belediyesi'nden destek

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın da Şefkat ve Huzurevi'ndeki buluşmaya katıldı. Yalçın, öğrenciler, öğretmenler ve huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

"Her zaman yanlarında olduk"

"Bugün bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Genç bireylerin büyüklerinin yanında yer alması çok değerli. Büyüklerimizin beklentileri çok fazla değil; sadece hatırlanmak ve hal hatırlarının sorulmasını istiyorlar. Bir buçuk yıllık görev sürecimizde her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Farklı sesler, farklı etkinlikler onları çok mutlu ediyor. Bu güzel günü organize eden ve vakit ayıran tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, Kepez'te nesiller arası bağların güçlenmesine katkı sağlarken, öğrenciler ve huzurevi sakinleri arasında unutulmaz anlar bıraktı.

KEPEZ BELEDİYESİ ŞEFKAT VE HUZUREVİ’Nİ ZİYARET EDEN PİRİ REİS ORTAOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ FOLKLOR GÖSTERİSİ, CANLI MÜZİK VE SICAK SOHBETLERLE HUZUREVİ SAKİNLERİNE KEYİFLİ BİR GÜN YAŞATTI.