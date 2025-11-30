Kepez'de Kuşakları Buluşturan Ziyaret: Piri Reis Ortaokulu'ndan Şefkat ve Huzurevi'ne

Piri Reis Ortaokulu öğrencileri Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret ederek folklor, canlı müzik ve sohbetlerle kuşaklararası dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:14
Kepez'de Kuşakları Buluşturan Ziyaret: Piri Reis Ortaokulu'ndan Şefkat ve Huzurevi'ne

Kepez'de Kuşakları Buluşturan Ziyaret: Piri Reis Ortaokulu'ndan Şefkat ve Huzurevi'ne

Piri Reis Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine folklor gösterisi, canlı müzik ve sıcak sohbetlerle keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerin sahnelediği folklor gösterisi yüzlerde tebessüm oluşturdu; canlı müzik performansı ise renkli anlar yaşattı. Öğrenciler ile huzurevi sakinlerinin bir araya geldiği bu buluşma, kuşaklararası dayanışma ve paylaşımın önemini vurgulayan anlamlı görüntülere sahne oldu.

Kepez Belediyesi'nden destek

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın da Şefkat ve Huzurevi'ndeki buluşmaya katıldı. Yalçın, öğrenciler, öğretmenler ve huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

"Her zaman yanlarında olduk"

"Bugün bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Genç bireylerin büyüklerinin yanında yer alması çok değerli. Büyüklerimizin beklentileri çok fazla değil; sadece hatırlanmak ve hal hatırlarının sorulmasını istiyorlar. Bir buçuk yıllık görev sürecimizde her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Farklı sesler, farklı etkinlikler onları çok mutlu ediyor. Bu güzel günü organize eden ve vakit ayıran tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, Kepez'te nesiller arası bağların güçlenmesine katkı sağlarken, öğrenciler ve huzurevi sakinleri arasında unutulmaz anlar bıraktı.

KEPEZ BELEDİYESİ ŞEFKAT VE HUZUREVİ’Nİ ZİYARET EDEN PİRİ REİS ORTAOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ...

KEPEZ BELEDİYESİ ŞEFKAT VE HUZUREVİ’Nİ ZİYARET EDEN PİRİ REİS ORTAOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ FOLKLOR GÖSTERİSİ, CANLI MÜZİK VE SICAK SOHBETLERLE HUZUREVİ SAKİNLERİNE KEYİFLİ BİR GÜN YAŞATTI.

KEPEZ BELEDİYESİ ŞEFKAT VE HUZUREVİ’Nİ ZİYARET EDEN PİRİ REİS ORTAOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı
2
Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
3
Kışın En Sık Görülen Cilt Hastalıkları: Kuruluk, Egzama, Sedef
4
Söğüt’te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
5
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu
6
Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı
7
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı