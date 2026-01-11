Kepez'te Ücretsiz Kanser Taraması: Mobil Sağlık Merkezi Mahallelerde

Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi, Serviks Farkındalık Ayı kapsamında ücretsiz rahim ağzı (HPV), kolon ve meme kanseri taramaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:16
Kepez Belediyesi, Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mobil Sağlık Merkezi ile vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuyor.

Mobil Sağlık Merkezi mahalleleri gezerek vatandaşlara rahim ağzı (serviks), kolon ve meme kanseri taramaları gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi önünde düzenlenen ücretsiz taramalardan, belediye çalışanları ve Teomanpaşa semt sakinleri faydalandı.

Mobil Sağlık Merkezi hizmet takvimi kapsamında 12 Ocakta Barış Mahallesi Muhtarlık yanı, 13 Ocakta Yavuz Selim Mahallesi Muhtarlık yanı ve 16 Ocakta tekrar Belediye Sağlık Merkezi önünde hizmet vermeye devam edecek.

Merkezde yapılan taramalar arasında rahim ağzı (HPV) testi, Kolon CA taraması ve mamografi ile meme kanseri taraması yer alıyor.

Yapılan tarama sonuçları; mamografi için Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramaları için ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuvarı'na gönderiliyor. Risk grubunda tespit edilen hastalar ise Sağlık Bakanlığı'nın imkanlarıyla tedavi altına alınıyor.

