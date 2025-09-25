Kerame (Kral Hüseyin) Köprüsü'nün Kapatılması Filistin İçin 'Ciddi Sonuçlar' Doğurur

Filistin Yönetiminden Uyarı

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsünü kapatma kararının ekonomik, sosyal ve insani açıdan ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in 'Kerame' ismiyle de bilinen sınır kapısını kapatma kararının yansımalarına dikkat çekildi. Açıklamada, 'İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı, Filistin'deki ekonomik, sosyal ve insani durum üzerinde ciddi sonuçlar doğuracaktır.' ifadelerine yer verildi.

Kapatmanın Beklenen Etkileri

Açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü'nün Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ürünlerini dünya pazarına ulaştırdığı ve ülkeye yönelik ithalatın da bu kapı üzerinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Bakanlık, kapının kapalı tutulmasının Filistin sanayisi, tarım ürünleri, gıda güvenliği ve ithalat-ihracat hareketleri üzerinde ciddi etkilere yol açacağını vurguladı.

Metinde ayrıca, kapının dış dünyaya açılan tek kapısı olması nedeniyle önemli insani sonuçlar doğuracağı ve Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımın önemli bir kısmının durmasına sebep olacağı uyarısı yapıldı.

Siyasi ve Güvenlik Boyutu

Filistin tarafı, İsrail'in sınır kapısını kapatma kararını Filistin halkına baskı uygulama ve onları yaşanmaz bir ortam oluşturmaya çalışma çabasının parçası olarak değerlendirdi. Açıklamada, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi fonlarına el koyduğu ve bunun ' siyasi şantaj ve cezalandırıcı politikalar' olarak nitelendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Batı Şeria'da İsrail askerleri ile bölgeyi gasp eden İsraillilerin, 1200 kontrol noktası ve demir kapı kurarak Filistinlilerin bölgeleri arasında hareket özgürlüğünü kısıtladığı ve bunun da ekonomiye zarar verdiği vurgulandı.

Diplomasi ve Tepkiler

Filistin hükümeti ve Ekonomi Bakanlığı'nın, sınır kapısının en kısa sürede yeniden açılması için uluslararası düzeyde girişimlerde bulunduğu ve Tel Aviv yönetimine baskı uyguladığı kaydedildi.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Eylül itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı ikinci bir emre kadar kapatma talimatı vermişti. İsrail basını, Netanyahu'nun bu talimatını çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.