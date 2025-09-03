Kerkük'te Mevlit Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Kerkük'te Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Büyük Nur Camisi'nde yoğun katılım

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili, camilerde düzenlenen programlarla dualarla anıldı. Kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda Kerküklü katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak dualar edildi. Etkinlikte Türkçe ve Arapça Mevlid-i Şerif okunup Salavat-ı Şerifeler getirildi; program sonunda vatandaşlara tatlı, şeker ve meyve suyu ikram edildi.

Din görevlileri ve katılımcıların mesajları

Cami İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, vaazında Hz. Muhammed'in böyle bir gecede alemlere rahmet olarak gönderildiğini vurguladı. Hurşit, Mevlit Kandili'nin önemine işaret ederek dünya ve Orta Doğu'da istikrar ve barış için dua etti.

Hurşit ayrıca Gazze halkı için dua ederek savaşın bir an önce bitmesini ve Gazze'deki açlık ile zulme son verilmesini temenni etti.

Türkmen Güzel Kur'an Okuyanlar Derneği Başkanı Hüseyin Altunses, Mevlit Kandili'nin yılın en güzel, anlamlı ve değerli gecesi olduğunu söyledi. Altunses, Türkmenler olarak her yıl kentteki hemen tüm camilerde kandil programı düzenlendiklerini belirterek dünyanın her yerine barış ve huzur dileğinde bulundu.

Programa katılan Şahin Dayı Kadir ise bu gecenin insanlığa verilen bir değer olduğunu ifade ederek, Allah'ın ve Peygamberinin yolunu tutmanın her Müslümanın üzerine bir vecibe olduğunu, Müslüman dünyasının en çok barışa ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi.

