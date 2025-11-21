Keşan'da Depo Yangını: Bin Saman Balyası Kül Oldu

Gökçetepe köyünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü'nde bir depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler önce depodaki saman balyalarına sıçradı ve kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında bin adet saman balyası ile bazı tarım aletleri zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

