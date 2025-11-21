Keşan'da Depo Yangını: Bin Saman Balyası Kül Oldu

Edirne'nin Gökçetepe köyünde çıkan depo yangınında bin adet saman balyası ile tarım aletleri zarar gördü; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:32
Gökçetepe köyünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü'nde bir depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler önce depodaki saman balyalarına sıçradı ve kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında bin adet saman balyası ile bazı tarım aletleri zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

