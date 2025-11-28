Keşan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü H.G. Ağır Yaralandı

Edirne Keşan Beyendik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü H.G. ağır yaralandı, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:21
Kaza Beyendik Beldesi'nde meydana geldi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik Beldesinde bugün meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Beyendik beldesi yönüne seyreden H.G. (22) idaresindeki 22 ADR 619 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek Cumhuriyet Sitesi konutlarına dönüş yapan H.S. yönetimindeki 35 BIS 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosikletten savrularak yere düşen sürücü H.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Ağır yaralı H.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü H.S. ise ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

