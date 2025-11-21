Keşan'da Motosiklet Kazası: Berkay Taşkıran 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Keşan'da Motosiklet Kazası: Berkay Taşkıran Hayatını Kaybetti

Kaza ve tedavi süreci

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Berkay Taşkıran (30), hastanede 9 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

12 Kasım günü Keşan'dan Malkara istikametine giden 22 ADC 218 plakalı motosiklet, Yenimuhacir Kavşağı'nı geçtikten kısa süre sonra kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet, duble yolu ayıran su kanalına düşüp bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran, ardından tedavi için Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalelerine rağmen yürütülen tüm müdahaleler sonuç vermedi ve Taşkıran hayatını kaybetti.

