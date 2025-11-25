Keşan'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yol ortasında kaza
Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı istikametine giden T.Y. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.’ya çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle düşen M.K. başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
