KESOB'un Yeni Hizmet Binası 78 Günde Yükseldi — 50 Bin Esnaf

KESOB'un Yeni Hizmet Binası 78 Günde Yükseldi

3 Ekim 2025'te protokol üyeleri, oda başkanları ile esnaf ve sanatkarların katılımıyla temel atma töreni yapılan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) yeni hizmet binasının kaba inşaatı 78 günde neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Binada 50 bin esnaf temsil edilecek.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, söz verdiği yeni, modern ve müstakil hizmet binasının şantiyesini ziyaret ederek son duruma ilişkin bilgi aldı. Şantiye şefi Ali İhsan Usta nezaretinde alanda incelemelerde bulunan Başkan Odakır, işçilere selam verip çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Sözümüzü tutmanın huzurunu yaşıyoruz"

Başkan Odakır, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Temelimizi atıp hızla inşaata devam edebilmenin, sözümüzü tutmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Nihayet esnaf ve sanatkarlarımız da müstakil bir hizmet binasına kavuşacak. Modern görünümü ve estetiğiyle, hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasıyla birlikte şehrimize önemli bir eser kazandıracağız. Aradan geçen 78 günde bodrum, zemin ve birinci katı tamamladık. İkinci katımızın kolonları tamamlandı, inşallah gelecek hafta tabliyesi de dökülüp bitirilecek. Böylece küçük bir çatı katı kısmının kalmasıyla ve yapımıyla kaba inşaatı tamamlamış olacağız. Hava şartları elverirse eğer yıl bitmeden kaba inşaatı bitmiş olarak göreceğiz. Gelecek sene içerisinde de artık iç ve dış çalışmaları tamamlanıp açılışını yapmak için sabırsızlanacağız."

"Kayseri bu eseri sahiplendi, yakıştırdı"

Odakır sözlerine şöyle devam etti: "Tabi söz vermekle bitmiyor iş. Sözünüzü tuttuktan sonra işlerinizi de sıkı takip etmeniz gerekiyor, ciddiyetle sürdürmeniz gerekiyor. Bu yüzden şantiyedeki ekip arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyorlar. Biz de sıklıkla ziyaret ediyoruz şantiyeyi. Müdahale etmemiz gerektiğinde elimizden geleni yapıyor ve işleri hızlandırmak için çözümler üretiyoruz. Her zaman çözüm odaklı yaklaşmamız gerekiyor ki bunun olumlu sonuçlarını yaşayarak zaten görüyoruz. Bu eser şehrimizin, Kayseri bu eseri sahiplendi, yakıştırdı. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Bu bakımdan hizmet binamızın yapımında emeği olan ekip arkadaşlarımıza, şantiyedeki arkadaşlarımıza, şehrimizin yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, desteğini esirgemeyen yöneticilerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapacağımız açılış törenüne erişmeyi diliyor, bu heyecan ve gurura hep birlikte ortak olmayı temenni ediyorum."

Binanın teknik özellikleri arasında bodrum, zemin ve artı iki kat olmak üzere toplam 4 katlı bir yapı ile en üst katta teras katı bulunması yer alıyor. 2 bin metrekarelik alanda hizmet verecek bina tamamlandığında Kayseri'ye yeni bir vizyon kazandırılması ve esnaf ile sanatkarlara sunulan hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

