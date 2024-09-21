Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun Anma Töreni

Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu Anıldı

Kosova'da 1999 yılında şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu, ölümünün 25. yıldönümünde yapılan anma töreni ile yad edildi. Bu tören, NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki faaliyetlerinin bir parçasıydı.

25. Yıl Anma Töreni

KFOR'un başkenti Priştine'deki ana karargahında düzenlediği tören, Barış Gücü adına önemli bir etkinlik oldu. KFOR, şehit Kutlu’nun mücadele ederek tüm Kosova halkına güvenli bir gelecek sağlama uğrundaki gayretini unutmayacaklarını vurguladı. KFOR'un yazılı açıklamasında, "Başçavuş Kutlu'nun Kosova'daki tüm insanlar için güvenli bir gelecek inşa etme yolundaki özverili ve kararlı rolünü asla unutmayacağız" ifadesi yer aldı.

Törenin Detayları

Törene Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci katıldı. Büyükelçi Angılı, şehidin anısına çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hüseyin Kutlu'nun Kahramanlığı

Hüseyin Kutlu, 1963 yılında Eskişehir'de doğdu. 22 Eylül 1999 tarihinde, Kosova'nın güneyindeki Dragaş bölgesinde "BLU-97" tipi bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucunda şehit oldu. Kutlu, NATO’nun Kosova’da güvenliği sağlama amaçlı düzenlediği operasyona katılan Türk askeri olarak önemli bir görevi üstlenmişti.

KFOR'un Rolü

Kosova’daki güvenlik ve istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 12 Haziran 1999'da göreve başlayan KFOR da, NATO üyesi 23 ülke ile NATO üyesi olmayan 5 ortak ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası asker barındırıyor. Bu birliklerin asıl amacı, Balkanlar'da kalıcı bir barış ortamının sağlanmasıdır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi sırasında 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 25. yılında anma töreni düzenlendi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi sırasında 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 25. yılında anma töreni düzenlendi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi sırasında 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 25. yılında anma töreni düzenlendi.