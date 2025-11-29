Kiev'e 4 Günde İkinci Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Rus ordusunun füze ve İHA saldırısı

Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği son saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya, Kiev’i 4 gün içinde ikinci kez hedef aldı. Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara yol açtı.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, saldırının 6 noktada gerçekleştiğini ve apartmanların vurulduğunu bildirdi. Tkachenko, bir apartmanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya’nın Kiev’e salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.

