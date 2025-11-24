Kilis'te 19 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'te Kaybolan 19 Küçükbaş Hayvan Kısa Sürede Bulundu

Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu hayvanlar sahibine teslim edildi

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Akıncı Köyü'nde meydana gelen olayda, C.D. (66) 23 Kasım 2025 tarihinde 19 küçükbaş hayvan'ının kaybolduğunu bildirerek jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri derhal harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 2 asayiş devriyesi ve özel birimler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp hayvanlar köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareket halinde bulundu.

Bulunan hayvanlar veterinere götürülerek kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması, kayıp hayvanların kısa sürede bulunmasını sağladı.

