Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 1 Terör Zanlısı Tutuklandı

Kilis'te DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan terör zanlısı, emniyetin işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:58
Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 1 Terör Zanlısı Tutuklandı

Kilis'te DEAŞ'a Yönelik Önemli Bir Operasyon

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen A.A.M.A. adlı şüpheliyi yakaladı.

Zanlı Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kilis'teki terör unsurlarına karşı sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

