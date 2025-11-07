Kilis’te Operasyon: Tırda 17 Ruhsatsız Tabanca ve 200 Kaçak Sigara Ele Geçirildi — 1 Tutuklama

Kilis'te 5 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda tır ve evlerde 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 317 fişek ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:22
Kilis’te büyük operasyon: Tır ve ikametlerde arama

Emniyet ve savcılık koordinasyonuyla gerçekleşen baskında çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 Kasım 2025 günü düzenlediği operasyonda, M.N. idaresindeki tır ile olaya bağlantılı kişilere ait ikametlerde arama yapıldı.

Aramalar sonucu 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 317 tabanca fişeği ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan S.T. ve K.N. serbest bırakılırken, B.T. ve M.N. hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Diğer şüpheli M.N. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

