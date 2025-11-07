Kilis’te Operasyon: Tırda 17 Ruhsatsız Tabanca ve 200 Kaçak Sigara Ele Geçirildi — 1 Tutuklama

Kilis’te büyük operasyon: Tır ve ikametlerde arama

Emniyet ve savcılık koordinasyonuyla gerçekleşen baskında çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 Kasım 2025 günü düzenlediği operasyonda, M.N. idaresindeki tır ile olaya bağlantılı kişilere ait ikametlerde arama yapıldı.

Aramalar sonucu 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 317 tabanca fişeği ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan S.T. ve K.N. serbest bırakılırken, B.T. ve M.N. hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Diğer şüpheli M.N. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİLİS’TE TIR VE EVLERDE SİLAH İLE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ: 1 TUTUKLAMA