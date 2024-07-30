Kilis'te Otomobil Kazası: İki Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası

Son dakika gelişmesi! Kilis'te meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Kilis-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Olayda M.B. idaresindeki 27 AJS 744 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 27 V 5275 plakalı araçla çarpıştı. Çarpma sonucunda M.D. kontrolündeki otomobil, refüje çarparak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından yaralanan sürücü M.D. ve oğlu I.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.