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Kilis'teki Balıklı Göleti'nde Balık Ölümleri Gerçekleşti

Kilis'te Balıklı Göleti'nde suların çekilmesiyle balık ölümleri ve çevre sorunları arttı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:50
Kilis'teki Balıklı Göleti'nde Balık Ölümleri Gerçekleşti

Kilis'te Balık Ölümleri

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan Balıklı Göleti, bu yıl yağışların azalması sonucu suların çekilmesiyle birlikte balık ölümlerine sahne oldu. Göletin kuruması, bölgedeki ekosistemi etkileyerek, birçok alanda sorunlar doğurdu.

Çevre Sorunları Baş Gösterdi

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte yüzlerce balık yaşamını yitirirken, kalan balıkların bir kısmı ise balçığa saplanarak sıkıştı. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Göletin kuruması sonucunda balık ölümleri ve çevre kirliliği başladı. Kötü koku ve sinek istilası köy halkını rahatsız etmeye başladı. Biber üreticileri de zor durumda. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını bekliyoruz," dedi.

İncelemeler Başlatıldı

Özçelik, ayrıca Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ)’nin gölete gelerek yaşanan durumu yerinde incelediğini belirtti. Bölgedeki sorunların bir an önce çözülmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü....

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü. Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere açıklama yaptı.

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