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Kilis'ten Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Bayramda Devam Ediyor

Kurban Bayramı arifesinde Kilis'teki gümrük kapısından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:20
Kilis'ten Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Bayramda Devam Ediyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı aracılığıyla yapılan dönüşler, Kurban Bayramı arifesinde de sürdürülüyor.

Suriyeliler, gümrük kapısına gelerek Gönüllü Geri Gönderme Birimi aracılığıyla işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine doğru yola çıkıyorlar. Ülkesine dönmek üzere gümrük kapısına gelen Nedal Ali (20), yaşadığı süreci değerlendirerek, "Türkiye'yi çok sevdik, size teşekkür ederiz. Ülkemizde savaş bitti ve artık ülkemize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için mutlu olduğunu ifade eden Nağem Elali (12) ise, "5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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