Kimliğini Bulduğu Öğrencinin Sınava Girmesini Sağladı

Latif Verimli'nin Duyarlılığı Sınav Hayatını Kurtardı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Öğrencinin Sınav Stresi

Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

Latif Verimli’den Örnek Davranış

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti. Verimli, belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınavına girmesini sağladı.

Teşekkürler Latif Verimli

Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi. Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.