DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.082.679,03 -0,22%

Kimliğini Bulduğu Öğrencinin Sınava Girmesini Sağladı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, kaybolan kimliği sayesinde 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in LGS sınavına girmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 10:44
Kimliğini Bulduğu Öğrencinin Sınava Girmesini Sağladı

Latif Verimli'nin Duyarlılığı Sınav Hayatını Kurtardı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Öğrencinin Sınav Stresi

Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

Latif Verimli’den Örnek Davranış

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti. Verimli, belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınavına girmesini sağladı.

Teşekkürler Latif Verimli

Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi. Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi...

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi...

Şanlıurfa'da Latif Verimli (fotoğrafta), Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı
2
Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 8 Şüpheli Gözaltında
3
Karabük Valisi Yavuz, Bayramda Güvenli Trafik İçin Uygulama Denetimlerine Katıldı
4
Tunç Soyer, İmamoğlu’nun Yanında: ‘İstanbul’un Kaderi, Türkiye’nin Geleceği
5
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da Turistlere Tarih Sunuyor
6
LGS Merkezi Sınavı Tamamlandı, Sonuçlar 11 Temmuz'da Açıklanacak
7
Hollanda'da 8 Bin Kişi Mülteciler İçin 40 Kilometre Yürüdü

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi