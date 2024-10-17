Kira Ödemelerine Yeni Ceza Düzenlemesi: Elden Ödeme Yasağı

Kira Ödemelerinde Elden Yapılan İşlemlere Ceza Artışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, elden kira ödemesi yapanlara yönelik ceza uygulamaları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

Kira Ödemeleri İçin Yeni Düzenlemeler

Buna göre, iş yeri ve konut kiralama işlemlerinin ödemeleri yalnızca bankalar veya PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Eski uygulama, konut kiralarında 500 liralık bir sınır belirlerken, yeni düzenlemeyle bu sınırlama tamamen kaldırıldı.

Ceza Uygulamaları ve Üst Sınır Arttı

Yeni tebliğe göre, kira ödemelerini elden gerçekleştirenlere her tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza uygulanacak. Bu ceza tutarı en az 5 bin lira olacak. Ayrıca, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük ceza tutarının üst sınırı da 20 milyon liraya kadar yükseltildi.

Kiracılara Neler Sağlanıyor?

Elden ödeme yapan kiracılar, işlemi takip eden 5 iş günü içerisinde durumu idareye bildirdikleri takdirde ceza ile karşılaşmayacaklar. Preceden, kiracılara ilgili bir ceza uygulanmadığı belirtilirken, yeni düzenlemeyle bu duruma da ceza getirileceği ifade edildi.

Yasal Değişiklikler ve Gelecek Adımlar

TBMM tarafından temmuz ayında kabul edilen vergi düzenlemeleri çerçevesinde, konutlarda kiracıların cezai sorumluluğu da artırıldı. Ayrıca, başka bir tebliğ ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ de 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde güncellendi.