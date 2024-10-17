DOLAR
34,19 -0,07%
EURO
37,22 -0,14%
ALTIN
2.947,96 -0,43%
BITCOIN
2.307.314,72 0,29%

Kira Ödemelerine Yeni Ceza Düzenlemesi: Elden Ödeme Yasağı

Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artışları ve yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:11
Kira Ödemelerine Yeni Ceza Düzenlemesi: Elden Ödeme Yasağı

Kira Ödemelerinde Elden Yapılan İşlemlere Ceza Artışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, elden kira ödemesi yapanlara yönelik ceza uygulamaları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

Kira Ödemeleri İçin Yeni Düzenlemeler

Buna göre, iş yeri ve konut kiralama işlemlerinin ödemeleri yalnızca bankalar veya PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Eski uygulama, konut kiralarında 500 liralık bir sınır belirlerken, yeni düzenlemeyle bu sınırlama tamamen kaldırıldı.

Ceza Uygulamaları ve Üst Sınır Arttı

Yeni tebliğe göre, kira ödemelerini elden gerçekleştirenlere her tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza uygulanacak. Bu ceza tutarı en az 5 bin lira olacak. Ayrıca, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük ceza tutarının üst sınırı da 20 milyon liraya kadar yükseltildi.

Kiracılara Neler Sağlanıyor?

Elden ödeme yapan kiracılar, işlemi takip eden 5 iş günü içerisinde durumu idareye bildirdikleri takdirde ceza ile karşılaşmayacaklar. Preceden, kiracılara ilgili bir ceza uygulanmadığı belirtilirken, yeni düzenlemeyle bu duruma da ceza getirileceği ifade edildi.

Yasal Değişiklikler ve Gelecek Adımlar

TBMM tarafından temmuz ayında kabul edilen vergi düzenlemeleri çerçevesinde, konutlarda kiracıların cezai sorumluluğu da artırıldı. Ayrıca, başka bir tebliğ ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ de 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde güncellendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 17 Ekim 2024
2
Çorum'daki Minibüs ve Tanker Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar
3
Beypazarı'nda Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon Düzenlendi
5
Finansal Kuruluşlara 3,2 Milyar Lira Ceza: Tüketici Hakları Korunuyor
6
Lübnan'dan Türk Vatandaşlarına Özel Uçuş Düzenleniyor
7
Şanlıurfa'da Deprem Sonrası Taburcu Edilen Kadın Sağlığına Kavuştu

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu