Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Malezyalı Yatırımcıları Ülkesine Davet Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezyalı Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezya'daki iş dünyasını ülkesinde hidroelektrik, tarım, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ve madenlerin çıkarılması gibi alanlara yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, Malezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kuala Lumpur'da iş çevrelerinden 50'den fazla temsilciyle bir araya geldi.

Coğrafi ve Stratejik Avantajlar

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu olağanüstü avantajlıdır. Ticaretin ve ulaşım yollarının kesiştiği noktadayız. Kırgızistan, doğal kaynaklar açısından zengindir, hidroelektrikten nadir toprak metallerine kadar. Ayrıca, yatırımcılar için cazip vergi ve gümrük ayrıcalıklarına sahip serbest ekonomik bölgelerimiz var. Tüm bu avantajlar Kırgızistan'ı girişimciler için eşsiz fırsat haline getiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik başarılarına dikkati çekerek Malezyalı şirketleri Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti. İş çevrelerine hidroelektrik, tarım-sanayi kompleksi, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ile madenlerin çıkarılması ve işlenmesini öncelikli işbirliği alanları olarak değerlendirmelerini önerdi.

Yeni Fırsatlar ve İşbirlikleri

Caparov, Kırgızistan'ın ihracat odaklı helal endüstrisi ve turizm sektörüne de dikkat çekerek, "Kırgızistan, tüm dünyaya açık, yeni fırsatlar ülkesidir. Malezya ile işbirliğimizin karşılıklı saygı, güçlü güven ve sürdürülebilir kalkınma arzusuna dayalı başarılı ortaklık örneği olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'la Malezya arasındaki iş bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan görüşmenin ardından Caparov, ülkesinde bir helal et parkı inşasını öngören yatırım mutabakat zaptını imzaladı. Ayrıca, Kırgızistan Altın Kurumu ile bir Malezya şirketi arasında işbirliği memorandumu ve rafine altının alım satımına ilişkin sözleşmeye, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile bir diğer Malezya şirketi arasında Bişkek ve Kuala Lumpur arasındaki işbirliğini öngören mutabakat zaptına da imza atıldı.

Caparov, Kuala Lumpur'daki resmi temasları çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesini öngören ortak bildiriyi de imzalamıştır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kuala Lumpur'da iş çevrelerinden 50'den fazla temsilciyle bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kuala Lumpur'da iş çevrelerinden 50'den fazla temsilciyle bir araya geldi.