Kırgızistan'da Erken Parlamento Seçimleri Başladı — Halk Sandıkta

Kırgızistan'da erken parlamento seçimleri yerel saat 08.00'de başladı. 4 milyon 287 bin 222 seçmen, 2 bin 592 sandıkta ve ilk kez uzaktan oyla sandık başında.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:46
Sandıklar ve oy verme süreci

Kırgızistan'da halk milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'de başladı ve seçimler 20.00'ye kadar sürecek.

Ülkenin 90 sandalyeli parlamentosu için düzenlenen ve çoğunluk sistemine göre yapılan seçimde, kayıtlı 4 milyon 287 bin 222 seçmen, 100'ü yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 592 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimde ilk kez uzaktan oy kullanma sistemi uygulanıyor. Seçmenler, geçici olarak bulundukları büyük pazarlar, alışveriş merkezleri, sağlık kurumları, madenler ve diğer uzak ve ulaşılması zor yerlerde kurulan 27 sandıkta önceden başvuru yapmadan oy kullanabilecek.

Gözlemciler ve aday profili

Seçimi toplam 788 uluslararası gözlemci izliyor; bunun 680'i 11 uluslararası örgüt ve parlamenter oluşumları temsil ediyor. Gözlemciler arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de bulunuyor.

Seçimde toplam 460 aday yarışıyor. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonuna göre, bunların 9'u "Intımak" siyasi parti adayı, 454'ü bağımsız aday olmak üzere toplam 460 aday bulunuyor. Adayların yüzde 59'u erkek, yüzde 41'i kadın ve aralarında eski milletvekilleri, eski devlet memurları, iş insanları ile diğer vatandaşlar yer alıyor.

Ülke genelinde oluşturulan 30 seçim bölgesinin her birinden 3 milletvekili seçilecek; toplamda 90 milletvekili meclise girecek. Her seçim bölgesinden en fazla oy alan 3 aday parlamentoya girme hakkı kazanacak.

