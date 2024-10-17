Kırgızistan'da Kadınların Geleneksel Okçuluk Sporuna Artan İlgisi

Kırgızistan'da Geleneksel Okçuluğa Kadınların İlgisi Artıyor

Kırgızistan'da, Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasından bu yana kadınların okçuluk sporuna ilgisi giderek artmakta. Bakıt Toktomatov, federasyonun başkanı olarak bu durumun önemine değindi.

Okçuluğa Olan İlginin Nedeni

Toktomatov, 2020 yılında kurulan federasyonun birçok etkinlik düzenlediğini ve 180 üyesinin bulunduğunu ifade ederek, üye kadın sporcu oranının %50 olduğunu belirtti. Kırgız halkının göçebe geçmişinin kültürlerinde okçuluğun önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'daki Okçuluk Eğitimleri

Bişkek'teki Işenalı Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi'nde okçuluk eğitimi vermeye başladıklarını belirten Toktomatov, gençlerin okçuluğa olan ilgisini artıran etkenlerin başında gelen “öze dönme süreci”ni işaret etti. Ayrıca, Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın bu spora olan ilgiyi artıran bir diğer sebep olduğunu belirtti.

Kendi Deneyimini Paylaşan Sporcu

Inşaat mühendisi olan Aynagül Munduzova, küçüklüğünden beri okçuluğa merak duyduğunu belirtti. Munduzova, “Okçuluğa başlayarak duygularımın kontrolünü sağladım” diyerek okçuluğun kendisi üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı.

Kazakhstan'dan Kırgızistan'a Gelen Kadın Sporcu

Begimay Salmorbek, Kırgızistan'a gelerek burada okçuluk dersleri almaya başladı. Hükümetlerin okçuluk sporuna verdikleri desteğin bölgede bu sporun yeniden popülerleşmesini sağladığını söyledi. Salmorbek, okçuluğun yeni dostluklar kurma ve farklı kültürleri tanıma açısından büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.