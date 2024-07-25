Kırgızistan'da Sel Felaketi: 22 Ölü ve 4551 Ev Hasar Gördü

Kırgızistan'daki Sel Felaketi

Kırgızistan, son altı ayda yaşadığı sel felaketiyle sarsıldı. Ülkede meydana gelen seller sonucu 22 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 551 ev ciddi şekilde hasar gördü.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Açıklama

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, düzenlediği basın toplantısında bu yılın ilk yarısındaki doğal afetlerin bilançosunu açıkladı. Mambetov, "Bu sene içinde Kırgızistan genelinde toplam 80 sel olayı gerçekleşti. Bu felaketler sonucunda 76 ev yıkıldı, 68 kamu binası ile 404 kilometre iç yol ve 568 hektar arazi de zarar gördü." diye belirtti.

Maddi Zarar ve Tahliye Durumu

Mambetov, bakanlıkları tarafından yapılan 56 uyarı bildirisinin ardından, doğal afetlerin sebep olduğu toplam maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu vurguladı. Ayrıca, tahliye edilmesi gereken bölgelerde 3 bin 888 ailenin bulunduğunu ifade ederek, bu ailelerin devlet desteğine rağmen göç etmediğini de sözlerine ekledi.

Etkilenen Bölgeler

Mambetov, sel felaketlerinin çoğunluğunun Kırgızistan'ın güney bölgelerinde, özellikle Oş, Celalabad ve Batken'de meydana geldiğini belirtti. Ülke, bu doğal afetlerle mücadele etmeye devam ediyor. Sel felaketiyle mücadele eden Kırgızistan, acil önlemler almayı sürdürüyor.

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi. Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov (fotoğrafta), bakanlığın bu yılın ilk yarısındaki faaliyetleri hakkında düzenlenen basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi. Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov (fotoğrafta), bakanlığın bu yılın ilk yarısındaki faaliyetleri hakkında düzenlenen basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.