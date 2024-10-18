Kırgızistan'da TDT Ticaret ve Ekonomi Zirvesi Toplandı

Kırgızistan’da TDT Ticaret ve Ekonomi Zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşti. Bu önemli buluşmaya, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Rövneg Abdullayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Amangeldiyev’in Açılış Konuşması

Amangeldiyev, açılış konuşmasında Türk halklarının birliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli temellerin atıldığını vurguladı. Ayrıca, TDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin son yıllarda %62 oranında arttığını belirtti.

Ömer Bolat'tan Dijitalleşme Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürdürülebilir bir gelecek için "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun önemine dikkat çekti. Dijitalleşme konusunda "Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın yakında imzaya hazır hale geleceğini müjdeleyerek, bu sürecin hızlandırılmasını desteklediklerini ifade etti.

Kazakistan ve Özbekistan'dan Yatırım Vurgusu

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Baybazarov, TDT’nin ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, üye devletlerden gelen yatırımların arttığına vurgu yaptı. Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ise ülkesinin hydroelektrik santral projelerinde işbirliği fırsatlarını dile getirdi.

Azerbaycan'dan Lojistik Projeler

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullayev, ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğine ve Azerbaycan'ın bölgede lojistik projeleri hayata geçirmekte olduğunu açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev'in (solda) ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) da katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev'in (solda) ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) da katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev'in (solda) ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) da katıldı.