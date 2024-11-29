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Kırgızistan'da TİKA'nın Butik Otel İşletmeciliği Eğitimi Düzenlendi

TİKA'nın öncülüğünde Türk uzmanlar, Kırgızistan'da butik otel işletmeciliği eğitimi vererek sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:15
Kırgızistan'da TİKA'nın Butik Otel İşletmeciliği Eğitimi Düzenlendi

Kırgızistan'da Butik Otel İşletmeciliği Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde, Kırgızistan'da düzenlenen butik otel işletmeciliği eğitimi, Türkiye'den gelen deneyimli eğitmenler ile gerçekleştirildi. TİKA'nın organizasyonuyla Bişkek ve Issık Göl Bölgesi'nde düzenlenen programda, uzman eğitmenler Recep Gedük, Mehmet Erdem ve Ömer Akkan bilgiler ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim Programının Amaçları

Bu eğitim programı, Kırgızistan'ın otelcilik sektörüne yenilikçi bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, dijital pazarlama stratejileri, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yönetimi, hedef kitle analizi, satın alma süreçleri ve hijyen standartları gibi önemli konularda detaylı eğitimler aldı.

Özellikle Vurgulanan Temalar

Programda, özgün tasarım yaklaşımları, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı, servis teknikleri ve yerel kültürle bütünleşen konseptlerin önemine vurgu yapılmıştır. Butik otel işletmeciliğinin temel ilkeleri hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler sunulmuştur.

TİKA'nın Hedefleri

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu program ile Kırgızistan’ın turizm sektörüne katkıda bulunmayı ve butik otel işletmeciliğinde fark yaratacak bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Bodur, TİKA'nın Kırgızistan’da eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomi alanlarında binden fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Sertifikaların Takdimi

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen eğitim programı, katılımcılara sertifikaların takdim edilmesiyle sona ermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde...

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde, Türkiye’den turizm ve otelcilik alanında uzman eğitmenler Recep Gedük, Mehmet Erdem ve Ömer Akkan, butik otel işletmeciliği eğitim programında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde...

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde, Türkiye’den turizm ve otelcilik alanında uzman eğitmenler Recep Gedük, Mehmet Erdem ve Ömer Akkan, butik otel işletmeciliği eğitim programında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

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