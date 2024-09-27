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Kırgızistan'da Yeni Hava Yolu: Asman Airlines İç Hat Seferlerine Başladı

Asman Airlines, Kırgızistan'da iç hat seferlerine başlayarak seyahat imkanlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:28
Kırgızistan'da Yeni Hava Yolu: Asman Airlines İç Hat Seferlerine Başladı

Kırgızistan'da Yeni Bir Hava Yolu: Asman Airlines

Kırgızistan'da hizmet vermeye başlayan Asman Airlines, iç hat uçuşlarına resmen start verdi. Şirket, 80 yolcu kapasiteli Dash 8 Q400 tipi uçağı ile ilk seferini Bişkek’ten ülkede bulunan şehrine gerçekleştirdi.

Asman Airlines'in Kuruluşu ve İlk Uçuşu

Geçen yıl Sadır Caparov’un öncülüğünde kurulan Asman Airlines, “Manas” Uluslararası Havaalanı tarafından hayata geçirildi. Şirket, üç adet uçak siparişi vererek hava trafiğine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlk Dash 8 Q400 uçağını 6 Eylül’de teslim alan şirket, ikinci uçak için bir ay içinde, üçüncü uçak için ise Mayıs 2025’te teslim almayı planlıyor.

Teknik Uçuşlar ve Gelecek Planları

Asman Airlines, 24 Eylül'de ise ilk teknik uçuşunu ülkenin kuzeyindeki Talas şehrine yaparak performansını test etti. Şirketin açılışı, Kırgızistan’daki havacılık sektörüne önemli bir katkı sağlarken, iç hat uçuşlarının artırılması hedefleniyor.

Kırgızistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Asman Airlines, iç hat seferlerine başladı. Asman...

Kırgızistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Asman Airlines, iç hat seferlerine başladı. Asman Airlines'in sahip olduğu 80 yolcu kapasiteli Dash 8 Q400 tipi uçak ilk uçuşunu Bişkek'ten havalanarak ülkenin güneyindeki Oş şehrine gerçekleştirdi.

Kırgızistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Asman Airlines, iç hat seferlerine başladı. Asman...

Kırgızistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Asman Airlines, iç hat seferlerine başladı. Asman Airlines'in sahip olduğu 80 yolcu kapasiteli Dash 8 Q400 tipi uçak ilk uçuşunu Bişkek'ten havalanarak ülkenin güneyindeki Oş şehrine gerçekleştirdi.

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