Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

Delice'de jandarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.

Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu bildirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ürünlerinin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlendi ve söz konusu ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Delice Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) DİYARBAKIR'IN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ İSTANBUL'DA TANITILDI