Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi; iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 00:19
Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

Delice'de jandarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.

Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu bildirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ürünlerinin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlendi ve söz konusu ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Delice Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) DİYARBAKIR'IN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ İSTANBUL'DA TANITILDI

(İSTANBUL) DİYARBAKIR'IN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ İSTANBUL'DA TANITILDI

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi
2
Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Heyetleri Barış Planı İçin Bu Hafta Sonu Toplanıyor
3
Aydın Efeler'de Ev Yangını: Yaşlı Kadın Evsiz Kaldı
4
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da: Kültür ve Lezzetler İstanbullularla Buluştu
5
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
6
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
7
Babaeski'de Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı — Eski Eş Gözaltında

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?