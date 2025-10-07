Kırıkkale'de 600 Ton Saman Balyası Yangını — Müdahale Sürüyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde, Muhittin Demirtaş'a ait yaklaşık 600 ton saman balyasında çıkan yangına itfaiye, jandarma ve AFAD müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 02:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 02:14
Kırıkkale'de 600 Ton Saman Balyası Yangını — Müdahale Sürüyor

Kırıkkale'de 600 Ton Saman Balyası Yangını: Müdahale Sürüyor

Delice ilçesi Çerikli beldesinde ekipler seferber

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Çerikli beldesinde bulunan saman balyalarında yangın çıktı. Yangının çıktığı yer, besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında yer alıyor.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, söz konusu alanda bulunan yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu yığın üzerinde söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer ve müdahale ekipleri bölgede çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza