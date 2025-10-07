Kırıkkale'de 600 Ton Saman Balyası Yangını: Müdahale Sürüyor
Delice ilçesi Çerikli beldesinde ekipler seferber
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Çerikli beldesinde bulunan saman balyalarında yangın çıktı. Yangının çıktığı yer, besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında yer alıyor.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, söz konusu alanda bulunan yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu yığın üzerinde söndürme çalışmasını sürdürüyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer ve müdahale ekipleri bölgede çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.