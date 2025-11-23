Kırıkkale'de At Kazası: Emrah Kavlak (46) Hayatını Kaybetti

Kırıkkale Karacaali'de atla gezerken elektrik direğine çarpan Emrah Kavlak (46), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:24
Karacaali köyünde meydana gelen olayda yaşananlar

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde meydana gelen kazada, Emrah Kavlak (46) atıyla gezinti yaparken bir elektrik direğine çarptı ve ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kavlak'ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kavlak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

