Kırıkkale'de At Kazası: Emrah Kavlak (46) Hayatını Kaybetti

Karacaali köyünde meydana gelen olayda yaşananlar

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde meydana gelen kazada, Emrah Kavlak (46) atıyla gezinti yaparken bir elektrik direğine çarptı ve ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kavlak'ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kavlak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

