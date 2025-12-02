Kırıkkale'de Epilepsi Hastası Sudenur'e Gönüllülerden Sürpriz Doğum Günü

Gönüllü kadınların organize ettiği kutlama Sudenur'a unutulmaz anlar yaşattı

Kırıkkale'de yaşayan 19 yaşındaki Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar tarafından özel bir doğum günü etkinliği düzenlendi. 2 yaşından beri epilepsi ile mücadele eden Cesur, hayatının en anlamlı kutlamasına tanıklık etti.

Etkinlik özel bir restoranda gerçekleştirildi; mekan gönüllülerce süslendi, doğum günü pastası kesildi ve hediyeler takdim edildi. Kutlamada en büyük sürpriz ise Sudenur'un hayali olan tabletin hediye edilmesiyle gerçekleşti ve duygusal anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Kazel ile birlikte pastasını kestikten sonra Sudenur, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve katılımcılar tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Sudenur Cesur duygularını, "İlk kez doğum günüm böyle kutlandı, çok mutluyum. Allah da onları mutlu etsin. 19 yaşına girdim, pasta kestim, mum üfledim. Tablet en büyük hayalimdi, çok duygulandım" sözleriyle ifade etti.

Anne Hayriye Cesur de düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek, "Kızıma doğum günü yaptıkları için çok mutluyum. Sude kızım da çok mutlu oldu, Allah razı olsun" dedi.

KIRIKKALE'DE YAŞAYAN EPİLEPSİ HASTASI 19 YAŞINDAKİ SUDENUR CESUR İÇİN GÖNÜLLÜ KADINLAR TARAFINDAN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI.