Kırıkkale'de Epilepsi Hastası Sudenur'e Gönüllülerden Sürpriz Doğum Günü

Kırıkkale'de epilepsi hastası 19 yaşındaki Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar özel restoranda doğum günü kutlaması düzenledi; tablet hediyesi duygulu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:03
Kırıkkale'de Epilepsi Hastası Sudenur'e Gönüllülerden Sürpriz Doğum Günü

Kırıkkale'de Epilepsi Hastası Sudenur'e Gönüllülerden Sürpriz Doğum Günü

Gönüllü kadınların organize ettiği kutlama Sudenur'a unutulmaz anlar yaşattı

Kırıkkale'de yaşayan 19 yaşındaki Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar tarafından özel bir doğum günü etkinliği düzenlendi. 2 yaşından beri epilepsi ile mücadele eden Cesur, hayatının en anlamlı kutlamasına tanıklık etti.

Etkinlik özel bir restoranda gerçekleştirildi; mekan gönüllülerce süslendi, doğum günü pastası kesildi ve hediyeler takdim edildi. Kutlamada en büyük sürpriz ise Sudenur'un hayali olan tabletin hediye edilmesiyle gerçekleşti ve duygusal anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Kazel ile birlikte pastasını kestikten sonra Sudenur, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve katılımcılar tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Sudenur Cesur duygularını, "İlk kez doğum günüm böyle kutlandı, çok mutluyum. Allah da onları mutlu etsin. 19 yaşına girdim, pasta kestim, mum üfledim. Tablet en büyük hayalimdi, çok duygulandım" sözleriyle ifade etti.

Anne Hayriye Cesur de düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek, "Kızıma doğum günü yaptıkları için çok mutluyum. Sude kızım da çok mutlu oldu, Allah razı olsun" dedi.

KIRIKKALE'DE YAŞAYAN EPİLEPSİ HASTASI 19 YAŞINDAKİ SUDENUR CESUR İÇİN GÖNÜLLÜ KADINLAR TARAFINDAN...

KIRIKKALE'DE YAŞAYAN EPİLEPSİ HASTASI 19 YAŞINDAKİ SUDENUR CESUR İÇİN GÖNÜLLÜ KADINLAR TARAFINDAN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN ETKİNLİKTE SUDENUR, HEM GÖNÜLLÜLERİN HEM DE AİLESİNİN DESTEĞİYLE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?