Kırıkkale'de Evinde 16 Tabanca Bulunan Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan operasyon neticesinde, evinde 16 tabanca ile birlikte çok sayıda şarjör ve fişek bulunan bir şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin Y.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlediği belirtildi.

Evde gerçekleştirilen aramada, 16 tabanca, kalem şeklinde bir silah, 41 şarjör, 1284 fişek ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yasal işlemler başlatıldığı ifade edildi.