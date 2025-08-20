DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

Kırıkkale'de firari hükümlü Y.E. yakalandı — 20 yıl 11 ay 7 gün cezası

Kırıkkale'de JASAT operasyonunda, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. (35) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:14
Kırıkkale'de firari hükümlü Y.E. yakalandı — 20 yıl 11 ay 7 gün cezası

Kırıkkale'de firari hükümlü Y.E. yakalandı

JASAT ekipleri Bahşılı'da operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. (35) yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek