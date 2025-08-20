Kırıkkale'de firari hükümlü Y.E. yakalandı — 20 yıl 11 ay 7 gün cezası

Kırıkkale'de firari hükümlü Y.E. yakalandı

JASAT ekipleri Bahşılı'da operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. (35) yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

