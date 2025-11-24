Kırıkkale'de Gün Batımı Renkleri Şehri Sardı

Kırıkkale'de akşamın kızıl ve turuncu tonları, dron görüntüleriyle puslu şehir siluetinde etkileyici bir gün batımı manzarası oluşturdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:14
Kırıkkale'de büyüleyici gün batımı: Turuncu ışık kuşağı gökyüzünü sardı

Kırıkkale akşam saatlerinde güneşin turuncu ışınları ile renk cümbüşüne döndü. Bulutların arasından dağlara doğru yayılan bu ışıklar, gökyüzünde geniş bir ışık kuşağı oluşturdu.

Dron görüntüleriyle kaydedilen şehir silueti

Dron ile kaydedilen görüntülerde, güneşin ardında kalan şehir dokusunun puslu hava koşulları nedeniyle yumuşak bir görünüme kavuştuğu görüldü. Renk geçişleri kent genelinde net biçimde izlenebildi ve akşamın kızıl tonları dikkati çekti.

Havadan çekilen fotoğraflar, şehrin farklı noktalarında günün son ışıklarının puslu atmosferle bir araya gelerek oluşturduğu manzarayı kayıt altına aldı. Ortaya çıkan görüntüler, Kırıkkale'de gün batımının etkileyici atmosferini gözler önüne serdi.

