Kırıkkale'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışmayla operasyon düzenledi
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.A, E.K. ve F.F.D isimli şüpheliler yakalandı.
Yakalanan 3 zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
