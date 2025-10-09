Kırıkkale'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen yabancı uyruklu üç şüpheli A.A, E.K. ve F.F.D yakalandı ve sınır dışı edildi.