Kırıkkale'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen yabancı uyruklu üç şüpheli A.A, E.K. ve F.F.D yakalandı ve sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 17:19
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışmayla operasyon düzenledi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.A, E.K. ve F.F.D isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 3 zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

