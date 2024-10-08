Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Üzücü Bir Trafik Kazası

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan elim kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Mehtap Ö. adlı sürücünün kullandığı 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, 67 yaşındaki Ömer B. yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Ambulansla Hastaneye Sevk

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer B., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.