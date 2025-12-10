DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Kırıkkale OSB'de İkinci Fabrika Yangını: Alfa Solar Enerji'de Alevler

Yahşihan OSB'de madeni yağ üreten kimya fabrikasındaki yangına müdahale devam ederken, Alfa Solar Enerji fabrikasında da henüz belirlenemeyen sebeple ikinci yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:10
Kırıkkale OSB'de İkinci Fabrika Yangını: Alfa Solar Enerji'de Alevler

Kırıkkale OSB'de İki Ayrı Fabrikada Yangın

Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı anda müdahale

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, madeni yağ üreten kimya fabrikasındaki yangına müdahale sürerken bir diğer fabrikada da yangın çıktı.

İlk yangının söndürülmesi için bölgeye yönlendirilen ekiplerin bir kısmı, aynı OSB'de bulunan Alfa Solar Enerji isimli fabrikanın bir bölümünde çıkan yangına müdahale etmek üzere yönlendirildi. İkinci yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen sebeple olarak bildirildi.

Olayla ilgili yetkililerden gelen ilk bilgiler, her iki yangına da hızlı müdahale edildiği ve çalışmaların devam ettiği yönünde. Söndürme ve soğutma çalışmaları ile alandaki güvenlik önlemleri öncelikli yürütülüyor.

Güvenlik ve müdahale ekipleri olay yerinde koordineli çalışma yürütüyor; soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarının ardından yangınların çıkış nedenlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDEKİ FABRİKA YANGININA MÜDAHALE SÜRERKEN, AYNI OSB'DEKİ BİR...

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDEKİ FABRİKA YANGININA MÜDAHALE SÜRERKEN, AYNI OSB'DEKİ BİR FABRİKADA DAHA YANGIN ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi