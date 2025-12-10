Kırıkkale OSB'de İkinci Fabrika Yangını: Alfa Solar Enerji'de Alevler

Kırıkkale OSB'de İki Ayrı Fabrikada Yangın

Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı anda müdahale

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, madeni yağ üreten kimya fabrikasındaki yangına müdahale sürerken bir diğer fabrikada da yangın çıktı.

İlk yangının söndürülmesi için bölgeye yönlendirilen ekiplerin bir kısmı, aynı OSB'de bulunan Alfa Solar Enerji isimli fabrikanın bir bölümünde çıkan yangına müdahale etmek üzere yönlendirildi. İkinci yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen sebeple olarak bildirildi.

Olayla ilgili yetkililerden gelen ilk bilgiler, her iki yangına da hızlı müdahale edildiği ve çalışmaların devam ettiği yönünde. Söndürme ve soğutma çalışmaları ile alandaki güvenlik önlemleri öncelikli yürütülüyor.

Güvenlik ve müdahale ekipleri olay yerinde koordineli çalışma yürütüyor; soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarının ardından yangınların çıkış nedenlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDEKİ FABRİKA YANGININA MÜDAHALE SÜRERKEN, AYNI OSB'DEKİ BİR FABRİKADA DAHA YANGIN ÇIKTI.