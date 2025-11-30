Kırklareli’de Sıkı Gıda Denetimi: Kaşar ve Sucuklara El Konuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli merkezde toplu tüketim işletmelerinde yaptığı denetimde mevzuata aykırı ürünlere el koydu ve yasal işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:47
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı

Kırklareli merkezde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, gıda ürünleri satışı yapan toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları titizlikle kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı ürünlere el konuldu.

Özellikle el konulan ürünler arasında kaşar peyniri ve sucuk bulundu. Söz konusu ürünlere el konulmasının ardından, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, tüketici sağlığının korunması için denetimlerin süreceğini ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergileneceğini bildirdi.

