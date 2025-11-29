Kırklareli'de Yağışlı Yolda Zincirleme Kaza: 3 Araç, 4 Yaralı

Kırklareli'de yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 4 yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kırklareli Pınarhisar karayolu Kızılcıkdere köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, yağışlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araca çarptı. İlk çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında ilerleyen üçüncü bir otomobile de çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada, her üç aracın sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti; araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Yaralılara ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilerek, tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZAY KARIŞAN ARAÇLAR