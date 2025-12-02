Kırklareli Lüleburgaz'ta Sera Kontrolleri: Tarım ve Orman Müdürlüğü İncelemesi

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul köyündeki seralarda bitki gelişimi, üretim şartları ve hastalık-zararlı kontrolleri yaptı.