Kırklareli Lüleburgaz'ta Sera Kontrolleri: Tarım ve Orman Müdürlüğü İncelemesi

Kırklareli Lüleburgaz'ta Sera Kontrolleri
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri yerinde denetledi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından seracılık yapan üreticilerin teknik kontrolleri gerçekleştirildi.
Teknik ekipler, üretim faaliyetlerini sürdüren sera alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu. Ertuğrul köyünde kayıt altına aldığı sera içerisindeki bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrollerini yerinde değerlendirerek üreticilere teknik bilgilendirmeler yaptı.
Denetimler esnasında tespit edilen hususlar hakkında üreticilere yönlendirmeler yapıldı ve seracılık faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik uygulama önerileri aktarıldı.
