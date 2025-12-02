Kırklareli Lüleburgaz'ta Sera Kontrolleri: Tarım ve Orman Müdürlüğü İncelemesi

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul köyündeki seralarda bitki gelişimi, üretim şartları ve hastalık-zararlı kontrolleri yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:29
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri yerinde denetledi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından seracılık yapan üreticilerin teknik kontrolleri gerçekleştirildi.

Teknik ekipler, üretim faaliyetlerini sürdüren sera alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu. Ertuğrul köyünde kayıt altına aldığı sera içerisindeki bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrollerini yerinde değerlendirerek üreticilere teknik bilgilendirmeler yaptı.

Denetimler esnasında tespit edilen hususlar hakkında üreticilere yönlendirmeler yapıldı ve seracılık faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik uygulama önerileri aktarıldı.

