Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yoldan yurda giren 17 düzensiz göçmen, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:50
Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Düzenlenen Operasyon Detayları

Ekipler, kentin merkezi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında gerçekleştirdikleri operasyonda 17 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yabancı uyruklu bu kişiler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli ilinde, düzensiz göçle mücadelenin artarak devam edeceği ifade ediliyor.

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